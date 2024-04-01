نهيان بن مبارك يزور مجلس عائلة سعيد لوتاه بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، عائلة المغفور له، سعيد بن أحمد لوتاه بدبي، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، ومعالي محمد صالح عبد الله بن بدوه الدرمكي، والفريق سيف بن عبدالله الشعفار، والمهندس حسين ناصر لوتاه، وجمال بن حويرب.

وأعربت عائلة لوتاه عن سعادتها بحرص معاليه الدائم والمستمر على التواصل مع كل أبناء المرحوم سعيد لوتاه تقديراً لذكراه، مؤكدة أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، سيظل مثالاً للتسامح والإنسانية، والحرص على التواصل مع الجميع، وذلك في إطار حرصه على التلاحم المجتمعي، والتأكيد على أن أبناء الإمارات عائلة واحدة.

وتبادل معاليه مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم باليُمن والخير والبركات، وأن يديم على دولتنا الغالية أسباب التقدم والازدهار وعلى أهلها روابط المودة والتراحم ويجعلها دائماً رمزاً للخير والعطاء.

من جانبه أكد المهندس يحيى بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة سعيد أحمد لوتاه وأولاده، عن اعتزازه وكل أبناء عائلة لوتاه بهذه الزيارة الكريمة، التي تعبر عن عمق المشاعر الطيبة، التي يحملها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، للجميع، متمنياً له دوام الرقي والرفعة، ولوطننا الإمارات دوام النهضة والتطور والأمن والأمان، ولقيادتنا الرشيدة كل التوفيق، مهنئاً الجميع بهذه الأيام المباركة.