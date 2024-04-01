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الطقس المتوقع على الإمارات غدا

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ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
البحر في الخليج العربي يكون خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 05:43، والجزر الأول عند الساعة 13:17.
بحر عمان سيكون كذلك خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والثاني عند الساعة 02:18، والجزر الأول عند الساعة 09:11 والجزر الثاني عند الساعة 22:08.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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