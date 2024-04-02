أمطار محتملة اليوم وغداً

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار اليوم وغداً الخميس، وارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة ابتداءً من الجمعة، ووفقاً للمركز يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً، وتزداد كميات السحب المتوسطة مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، خاصة الغربية والساحلية، حركة الرياح شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وفي بحر عُمان. ويتوقع المركز أن يشهد الغد استمرار تشكل السحب المتوسطة مع فرصة سقوط أمطار، خاصة على بعض المناطق الساحلية والجنوبية والشرقية نهاراً، وتقل السحب ليلاً.

وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

فيما يتوقع أن يكون طقس الجمعة رطباً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، خاصة الشمالية، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عُمان.