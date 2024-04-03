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الامارات | أفطرتُ في سفري ووصلت في نهار رمضان، فهل عليَّ أن أصومَ بقيةَ اليوم؟ "الإمارات للإفتاء" يُجيب

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أشرف جمال- أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من أفطر في سفره وقدِم وطنه نهارًا: لا يُطلب منه إمساكُ بقية ذلك اليومِ؛ لأنه أبيح له الفطر في أوله، قال ابن مسعود: "من أكل أول النهار فليأكل آخره"، وعليه القضاءُ؛ لقول تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ ‌عَلَى ‌سَفَرٍ ‌فَعِدَّةٌ ‌مِنْ ‌أَيَّامٍ ‌أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. وأما من وصل وطنه وهو صائم، فعليه إتمام صومه.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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