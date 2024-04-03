الامارات | أفطرتُ في سفري ووصلت في نهار رمضان، فهل عليَّ أن أصومَ بقيةَ اليوم؟ "الإمارات للإفتاء" يُجيب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من أفطر في سفره وقدِم وطنه نهارًا: لا يُطلب منه إمساكُ بقية ذلك اليومِ؛ لأنه أبيح له الفطر في أوله، قال ابن مسعود: "من أكل أول النهار فليأكل آخره"، وعليه القضاءُ؛ لقول تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ ‌عَلَى ‌سَفَرٍ ‌فَعِدَّةٌ ‌مِنْ ‌أَيَّامٍ ‌أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. وأما من وصل وطنه وهو صائم، فعليه إتمام صومه.