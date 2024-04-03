«النقل المتكامل» يعزز جهوده في جامع الشيخ زايد الكبير خلال شهر رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - عزز مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، جهوده، خلال شهر رمضان المبارك، لتسهيل الحركة المرورية، وضمان راحة المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير، حيث يحرص على تكثيف خدمات المراقبة والتفتيش، وتنظيم الحركة المرورية. وقد أعلن المركز، توفير فريق يضم 33 مفتشاً ومشرفاً، تم توزيعهم على البوابتين الشمالية والجنوبية لجامع الشيخ زايد الكبير، خلال شهر رمضان المبارك. كما يكثف المركز جهوده في العشر الأواخر من الشهر المبارك، حيث تم رفع عددهم إلى 43 مفتشاً ومشرفاً من الساعة 9:00 مساءً حتى 2:00 صباحاً، بهدف ضمان تنظيم استخدام المواقف وتسهيل الحركة المرورية.

وأضاف المركز أنه يتم توجيه المصلين والصائمين إلى أماكن الإفطار وصلاة التراويح من خلال توزيع المفتشين في المواقف والخيم، واستقبال القادمين لأداء الصلاة بتوزيع مركباتهم بشكل تدريجي على المواقف الشاغرة لضمان تجربة روحانية فريدة وسلسلة طوال أيام الشهر الفضيل. وفي سياق متصل، قام المركز بتوفير مواقف مخصصة لأصحاب الهمم وكبار السن، وتوزيع المركبات وفقاً للتصاريح المخصصة لكل فئة، وذلك لضمان سلاسة حركة الدخول والخروج. ومن خلال سلسلة من الإجراءات، يشرف مركز النقل المتكامل على مراقبة الطرق المحيطة بالجامع والتقاطعات باستخدام كاميرات المراقبة والرصد، لضمان الاستجابة الفورية لأي ازدحام أو حادث مروري قد يحدث. كما تم توفير لوحات إلكترونية متنقلة وتفعيل رسائل توجيهية لمواقف الزوار، بالإضافة إلى تفعيل رسائل على اللوحات الإلكترونية الثابتة VMS المحيطة بالجامع لتوجيه وتنبيه مستخدمي الطرق.

ويحرص مركز النقل المتكامل على توفير خدمة مساندة الطرق وقطر المركبات، مع تكثيف عمل دوريات المراقبة والمساهمة الفعّالة في إخلاء مواقع الأحداث المرورية حول منطقة الجامع، خلال فترة صلاة التراويح، وصلاة القيام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل. وفيما يتعلق بخدمة مركبات الأجرة، وفر المركز أكثر عن 100 مركبة أجرة بشكل يومي لتلبية احتياجات الزوار، مع زيادة عدد المركبات خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، لتتناسب مع الطلب المتزايد خلال هذه الفترة.