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الامارات | مكتوم بن محمد يُعزّي في وفاة والد فيصل بن سليطين

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له يوسف سالم بن سليطين، والد فيصل يوسف سالم بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وذلك خلال زيارة سموّه إلى مجلس العزاء في دبي.

وقدّم سموّه صادق عزائه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، ونجليه فيصل وعمر يوسف سالم بن سليطين، داعياً الله العليّ القدير أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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