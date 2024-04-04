الامارات | ما حكم مَن أفطر متعمداً في نهار رمضان؟ .. "الإمارات للإفتاء" يُجيب

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شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم مَن أفطر متعمداً في نهار رمضان؟ .. "الإمارات للإفتاء" يُجيب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يجوز الفطرُ في نهار رمضان عمدًا، ومن فعَل ذلك ارتكب إثمًا عظيمًا ووجب عليه الآتي:
1- التوبةُ إلى الله عزَّ وجلَّ: بالندم على انتهاك حُرمة رمضان، والعزمِ على ألا يعودَ، وليكثر من الاستغفار.
2- قضاءُ ذلك اليوم.
3- الكفارة: وهي صيامُ شهرين متتابعين عن كل يوم، أو إطعامُ ستين مسكيناً، والإطعامُ أفضلُ، وتقدر قيمتُها بــــــ (900) درهم، ويُعطَى كلُّ مسكين (15 درهمًا).
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