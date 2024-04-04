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الامارات | ما حكم مَن أفطر متعمداً في نهار رمضان؟ .. "الإمارات للإفتاء" يُجيب

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أشرف جمال - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يجوز الفطرُ في نهار رمضان عمدًا، ومن فعَل ذلك ارتكب إثمًا عظيمًا ووجب عليه الآتي:
1-     التوبةُ إلى الله عزَّ وجلَّ: بالندم على انتهاك حُرمة رمضان، والعزمِ على ألا يعودَ، وليكثر من الاستغفار.
2-     قضاءُ ذلك اليوم.
3-      الكفارة: وهي صيامُ شهرين متتابعين عن كل يوم، أو إطعامُ ستين مسكيناً، والإطعامُ أفضلُ، وتقدر قيمتُها بــــــ (900) درهم، ويُعطَى كلُّ مسكين (15 درهمًا).

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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