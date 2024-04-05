الامارات | إطلاق دليل الصحة والسلامة المهنية والبيئة في حكومة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إطلاق دليل الصحة والسلامة المهنية والبيئة في حكومة دبي، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعمة للسعادة وجودة الحياة والصحة والسلامة المهنية والبيئة في مكان العمل، في مختلف المجالات التي تخدم الإنسان أينما وُجد.

وتجسد هذه الخطوة إيمان الدائرة بأهمية خلق بيئة عمل آمنة وصحية تراعي الاستدامة البيئية، ليتمتع فيها الموظفون بالسعادة والرفاه الوظيفي، ما ينعكس إيجاباً على أدائهم وعلى نتائج الأهداف المؤسسية، وعلى المجتمع ككل.

ويسهم الدليل الذي أعدته الدائرة بموجب «قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018»، وتشريعات الموارد البشرية العسكرية بإمارة دبي، في إرساء ثقافة إدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية والبيئة، ويشجع الدوائر على خلق بيئة عمل آمنة وصحية مراعية للشروط والمعايير ذات الصلة، بهدف ضمان الجاهزية لمواجهة المخاطر ذات الصلة ومعالجتها أو الحد منها.

وتتولى الدائرة مسؤولية تطبيق هذا الدليل، وتوفير الموارد اللازمة لإنجاح المبادرات والبرامج ذات الصلة.

وأكد المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أهمية هذا الدليل الذي يعكس نهج دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة الداعمة للسعادة وجودة الحياة، والصحة والسلامة المهنية والبيئة في مكان العمل في مختلف المجالات التي تخدم الإنسان أينما وُجد.

وقال إن هذا الدليل يُطبق على جميع الموظفين العاملين في الدائرة، بهدف إيجاد مرجعية موحدة للصحة والسلامة المهنية والبيئة لموظفي حكومة دبي، وضمان الالتزام بالتشريعات والقوانين واللوائح والمعايير ذات الصلة، وإدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية، وضمان وضع مؤشرات أداء رئيسة مناسبة لقياس أثر تطبيق سياسات ومبادرات وبرامج الصحة والسلامة المهنية والبيئة، وبناء القدرات المؤسسية، وإرساء ثقافة إدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية والبيئة في الدائرة.

وأضاف: «في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق التميز في الأداء الحكومي وتعزيز السعادة والإنتاجية في بيئة العمل، يُمثل إطلاق (دليل الصحة والسلامة المهنية والبيئة في حكومة دبي)، خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة للمستقبل، حيث يُجسد هذا الدليل التزامنا بمعايير الجودة والتميز، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، تضمن الاستدامة البيئية، وتحفز الموظفين على الابتكار والإبداع».

وأضاف الفلاسي أن «الاستثمار في الصحة والسلامة المهنية والبيئة، يمثل استثماراً في رأس المال البشري، الذي يعد أثمن مواردنا، ويؤكد مكانة دبي بصفتها مدينة عالمية تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات السعادة والرفاهية لمواطنيها».

وينقسم الدليل إلى فصول تشمل الإطار العام لدليل الصحة والسلامة المهنية والبيئة، وإدارة الصحة والسلامة المهنية، وإدارة المخاطر، والرفاه الوظيفي، وبيئة العمل المكتبية والنماذج.

ويؤكد الدليل أن نجاح إدارة الصحة والسلامة المهنية والبيئة، يعتمد بشكل كبير على التزام الإدارة العليا، ووجود ثقافة داعمة تعزز الثقة بين الموظفين، وتوفر فرصاً للتعلم والتطوير التخصصي في مجال الصحة والسلامة المهنية والبيئة.

ويتضمن الدليل سبع ركائز عامة تُفضي إلى تطبيقه بفاعلية وكفاءة، حيث تشمل الامتثال التشريعي والتنظيمي، وتوفير الموارد المتعلقة بالنظام، وإرساء ثقافة الصحة والسلامة المهنية والبيئية، والتوعية والتدريب، وإشراك الأطراف المعنية، والمساءلة والشفافية، فضلاً عن توضيح المهام والمسؤوليات المنوطة بمختلف الأطراف المعنية، مثل دائرة الموارد البشرية، والدائرة والوحدة التنظيمية المعنية والموظف.

عبدالله الفلاسي:

• الدليل يعكس نهج دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة الداعمة للسعادة وجودة الحياة، والصحة والسلامة المهنية والبيئة في مكان العمل.

• الدليل يتضمن 7 ركائز عامة تُفضي إلى تطبيقه بفاعلية وكفاءة.

أهداف

يهدف دليل الصحة والسلامة المهنية والبيئة في حكومة دبي إلى ما يلي:

- إيجاد مرجعية موحدة للصحة والسلامة المهنية والبيئة لموظفي حكومة دبي.

- ضمان الالتزام بالتشريعات والقوانين واللوائح والمعايير ذات الصلة.

- إدارة مخاطر الصحة والسلامة المهنية.

- ضمان وضع مؤشرات أداء رئيسة مناسبة.

- بناء القدرات المؤسسية.