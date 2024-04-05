الامارات | «طرق دبي» تطلق مبادرات عيد الفطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن تنفيذ مبادرات عيد الفطر المبارك بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، ومركز راشد لأصحاب الهمم، ومؤسسة الاتحاد الخيرية، وشركة «كيوليس إم اتش آي» (مُشَغّل مترو وترام دبي)، وروكسي سينما، حيث تهدف المبادرات إلى الاحتفاء بالعيد وإسعاد فئات الأيتام، وأصحاب الهمم، والطلبة من خلال ثلاث مبادرات وهي كسوة العيد، وتنظيم رحلات ترفيهية، وتوزيع العيدية.

وتأتي مبادرات العيد التي تنظمها الهيئة هذا العام انطلاقاً من حرصها على تعزيز الترابط المجتمعي ونشر ثقافة التكافل مع فئات الأيتام وأصحاب الهمم، ومشاركتهم في بهجة العيد من خلال توزيع كسوة العيد، وهي مجموعة من الكنادير والمخاوير التي تعبر عن الهوية الإماراتية وأصالة الزي الوطني، الذي يُعد موروثاً قديماً مرتبطاً بالعادات والتقاليد. وتنظم هذه المبادرة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة الاتحاد الخيرية، وخياط دار الحي، حيث سيتم توزيع مجموعة من ملابس العيد وهي عبارة عن ملابس إماراتية تقليدية «كنادير» للذكور، وتماشياً مع قيم العطاء والخير، فقد تم تخصيص مبادرة مميزة لفئة أصحاب الهمم من الفتيات المنتسبات لمركز راشد لأصحاب الهمم، وهي: توزيع مخاوير بمساهمة من محل سلامة للخياطة، بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهن وتهنئتهن بالعيد.

كما تضمنت المبادرات توزيع العيدية على طلبة المدارس الخيرية، ليتمكنوا من توفير احتياجاتهم والمشاركة في أنشطة احتفالات العيد. كما أسهمت شركة «كيوليس إم اتش آي»، ضمن مبادرات العيد، بتنظيم رحلة للأطفال الأيتام إلى صالة سينما، حيث تعتبر هذه الرحلات وسيلة ترفيهية لتعزيز السعادة في نفوس الأيتام.