الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت محكمة الجنح في دبي شخصاً من جنسية دولة آسيوية أعطى شيكات بسوء نية إلى شخص دون أن يكون لها مقابل أو قابلة للسحب، إذ إنه حررّها على حساب مغلق.

وبسؤال المتهم في محضر الاستدلال، اعترف بإصداره الشيكات لصالح المجني عليه رغم علمه بعدم وجود رصيد لها في البنك المسحوبة عليه وقت الاستحقاق.

وبعد نظر الدعوى انتهت المحكمة إلى إدانته، وقضت بتغريمه قيمة المبلغ المستحق.

[email protected]