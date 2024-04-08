العيد في دبي.. فعاليات احتفالية مميزة وذكريات لا تُنسى

ابوظبي - سيف اليزيد - مع عيد الفطر المبارك، تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة متنوعة ورائعة من الفعاليات التي تمنح العائلات فرصة فريدة لقضاء أجمل الأوقات، وتُدخل البهجة إلى قلوبهم في العديد من معالم دبي ووجهاتها الفريدة.سيكون الزوار على موعد مع مشاهدة أجمل عروض الدلافين وحيوانات الفقمة وغيرها من التجارب في دبي دولفيناريوم. حيث يمكن للعائلات خلال أيام العيد الاستفادة من تخفيضات بنسبة 30 بالمئة على أسعار التذاكر.

وتنتظر العائلات في آي إم جي عالم من المغامرات، إحدى أفضل الوجهات الترفيهية الداخلية في دبي، تجربة استكشاف التراث والثقافة العربية الأصيلة في مسرح «المدينة العربية القديمة»، حيث تُقدم الفرق الموسيقية والترفيهية عروضاً فنية وفلكلورية وجلساتٍ لرواية القصص التراثية. وستترك أجواء المكان، بتصاميمه الفاخرة وزخارفه الفلكلورية مع أشجار النخيل الشامخة، في نفوس الزوار تجربة فريدة مليئة بالذكريات الجميلة.

أما في دبي ميراكل جاردن، أكبر حديقة أزهار طبيعية في العالم، فتعيش العائلات أجمل الأجواء وهي تشاهد مجموعة رائعة من المباني والهياكل الشهيرة المكسوّة بالزهور الملونة، حيث يمكنها التجول بينها والاستمتاع بعروضها المبهرة والتي تُقام بمعدل مرتين يومياً في المدرج.

الألعاب النارية والضوئية

تُضاء سماء دبي طوال أيام العيد الثلاثة بعروض الألعاب النارية المذهلة عند الساعة 8 مساءً، وذلك في معالم ووجهات محددة. حيث يستضيف دبي فستيفال سيتي مول وحتّا تلك العروض في أول أيام العيد، حيث تُضاء السماء بألعاب نارية مذهلة تسر الأنظار. أما في ثاني أيام العيد، فستكون سماء منطقة السيف لوحة فنية مزينة بأجمل عروض الألعاب النارية. وستنتقل بعدها تلك العروض لتضيء سماء بلوواترز وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، ليتم إسدال الستار على سلسلة من عروض الألعاب النارية المذهلة التي أُقيمت على مدار شهر كامل.

وتنير العروض الضوئية التي تعد جزءاً من فعالية «أطياف العيد» أبرز معالم دبي. وسيعيش الجمهور أجواءً احتفالية وهم يشاهدون بريق الأضواء من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 3 بعد منتصف الليل خلال أيام عيد الفطر في السيف، ومسجد جميرا، ومسجد الحباي في الخوانيج، ودبي فستيفال سيتي مول، ما يجعلها وجهات مثالية للعائلات والأصدقاء، تتيح لهم فرصة الالتقاء والاستمتاع بتلك العروض المذهلة التي تعكس جمال الضوء وروعته.

عروض ترفيهية

يمكن للعائلات التوجه إلى مراكز التسوق في جميع أرجاء دبي طوال أيام العيد والاستمتاع بعروض العيالة والحربية الإماراتية. وسيستمتع الجميع بمشاهدة العروض الترفيهية المتجولة في عدد من مراكز ووجهات التسوق والترفيه على مستوى المدينة، بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، وبلوواترز، وذا أوتلت فيليدج، وسيتي سنتر ديرة، والسيف، والنخيل مول، وممشى الخوانيج، وبوكس بارك.

فعاليات مجتمعية

وخلال عطلة عيد الفطر السعيد، سينبهر زوار القرية العالمية من جميع الأعمار بعروضها المميزة، حيث يمكن للعائلات التجول في سوق العيد الرائع، واستكشاف أكثر من 27 جناحاً ومجموعة رائعة من الهدايا والتذكارات الرائعة، إضافة إلى أكثر من 200 عرض ثقافي. أما عشّاق الألعاب النارية المصاحبة للموسيقى، فهم على موعد مع أجمل المشاهد ابتداءً من الساعة ال 9 مساءً. كما تنتظر الزوار فرصة تذوق أشهى المأكولات من جميع قارات العالم في أكثر من 250 مطعماً وكشكاً ومقهى وعربة طعام، إضافة إلى منطقة الألعاب «كرنفال»، التي تضم أكثر من 195 وجهة ترفيهية وجولات وألعاباً مشوقة، لتبقى زيارة القرية العالمية في أذهانهم مدى الحياة.

ويعتبر سوق رايب الشهير، من الوجهات المميزة التي تنتظر العائلات، حيث الأجواء الرائعة والمأكولات الشعبية والمشغولات الحرفية وآخر صيحات الموضة والهدايا وغيرها الكثير. كما يضم السوق منطقة للألعاب في الهواء الطلق، وجولات ركوب الخيل، وحديقة الحيوانات الأليفة للأطفال، والمنزلقات القابلة للنفخ، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أكشاك الطعام، التي تجعل من السوق وجهةً مثالية لقضاء يوم لا يُنسى.

ويواصل مهرجان شارع المأكولات في رمضان استقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر المبارك في منطقة الكرامة حتى يوم 13 أبريل، ليقدم لهم تشكيلة واسعة من النكهات المميزة من مختلف أنحاء العالم. ويمكن للزوار الاستمتاع بتناول أشهى المأكولات التي يقدمها أكثر من 50 مطعماً في أجواء نابضة بالحياة.

مغامرات عائلية في حتّا

يعتبر حتّا وادي هب موطن المغامرات ووجهة العائلات المفضلة لتحدي أنفسهم واستكشاف تجارب جديدة خلال عطلة العيد. وتشمل تلك التجارب التجديف بقوارب الكاياك والألواح المائية، إضافة إلى أنشطة مشوقة مثل الرماية والانزلاق على الحبال. ويمكن للعائلات الاستفادة من تخفيضات بنسبة 30 بالمئة على مجموعة مختارة من الأنشطة.

أجواء احتفالية مميزة في إكسبو دبي

تستقبل مدينة إكسبو دبي عيد الفطر المبارك بأجوائه المميزة بإقامة صلاة العيد في مسجد مدينة إكسبو دبي، لتنطلق بعدها فعاليات رائعة تتضمن أنشطة شعبية، وعروضاً ثقافية وعائلية، وتجارب تناول الطعام، إضافة إلى عدد من فعاليات شهر رمضان. كما يمكن للزوار الاستمتاع بورش العمل، والتسوق لشراء المنتجات الحرفية، والمشاركة في فعاليات التحدي والمغامرات.

ويمكن للعائلات أيضاً قضاء أجمل الأوقات الترفيهية داخل عالم ألعاب الآركيد في ماجيك بلانيت وتحدي أنفسهم في لعبة «مونستر إنفليتبل»، وهو أكبر مضمار قابل للنفخ في العالم يضم 42 عائقاً، حيث يبدأ سعر التذكرة من 95 درهماً. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنهم الاستمتاع بوجبات مجانية للأطفال دون 12 عاماً في العديد من مطاعم مدينة إكسبو دبي.