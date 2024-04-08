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الامارات | حمدان بن محمد يوجه بتوسيع مبادرة "مؤذن الفريج" ومنح "عيدية" لجميع المشاركين

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،  بتوسيع مبادرة "مؤذن الفريج" لتشمل "إمام الفريج"، ومنح "عيدية" لجميع المشاركين.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أصداء جميلة في مجتمعنا لمبادرة "مؤذن الفريج" .. والتي تشجع الأبناء على التمسك بهويتنا وقيمنا واستقطبت أكثر من 311 من أبناء المجتمع في 51 حيّاً…  وجهنا أيضا بتوسيع المبادرة لتشمل "إمام الفريج" .. ومنح "عيدية" لجميع المشاركين .. وتكثيف المبادرات المجتمعية المتعلقة بالحفاظ على هويتنا وقيمنا وجذورنا .."

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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