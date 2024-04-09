«زينة العين» صديقة للبيئة

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

التزمت بلدية مدينة العين بتطبيق معايير الاستدامة في تزيين شوارع وميادين المدينة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مستخدمة مواد صديقة للبيئة، ومقاومة للحرارة، وآمنة بالنسبة لمرتادي جميع المناطق. وقال المهندس حسن خلفان الصوافي، مدير إدارة صيانة البنية التحتية: «إن البلدية طبقت أفضل الممارسات وإجراءات السلامة عند تركيب زينة العيد باستخدام مواد ذات جودة عالية لضمان السلامة والأمان، واختيار ألوان وانبعاثات ضوئية لا تؤثر على مستخدمي الطرق، وتوصيلات كهربائية ذات جودة عالية ومقاومة للعوامل الجوية». وأوضح المهندس عمر راشد الكعبي، رئيس قسم صيانة الإنارة، أن البلدية تسعى من خلال تزيين الطرق الرئيسة احتفالاً بالمناسبات الدينية والوطنية إلى نشر أجواء الاحتفال لسكان وزوار المدينة.