حدائق وشواطئ أبوظبي تستعد لاستقبال عيد الفطر

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية جميع الحدائق والمتنزهات في المدينة وضواحيها لاستقبال الجماهير خلال أيام عيد الفطر المبارك واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الإقبال المتزايد من السكان والزوار على الحدائق خلال فترة العيد.

ودعت البلدية الجمهور إلى الاستمتاع بأجواء العيد، والحفاظ على مرافق الحدائق وكافة الممتلكات العامة، والاسترشاد باللوحات الإرشادية الموجودة في الحدائق والمتنزهات، والتي تتضمن التعليمات التي يجب التقيد بها للزائرين، وتهدف للحفاظ على سلامتهم في المقام الأول.

وتوقعت بلدية مدينة أبوظبي أن تشهد الحدائق والمتنزهات إقبالاً كبيراً من العائلات للاستمتاع بأجواء العيد، وعليه قامت إدارة الحدائق والمتنزهات الترفيهية بجميع أعمال الصيانة الدورية الروتينية، والإشراف على نظافة كافة المرافق الخاصة بالحدائق، والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة حيث يوجد فريق عمل للطوارئ يعمل من أجل توفير كل متطلبات الراحة والسلامة لمرتادي الحدائق.

وتوفر الحدائق العامة في مدينة أبوظبي خيارات ترفيهية متعددة للأطفال، ويحتوي معظمها على ملاعب لكرة الطائرة، كرة السلة، وملاعب رياضية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى ألعاب الأطفال، والعديد من الحدائق تتضمن مضماراً للتريض حول محيطها، لمحاربة انتشار السمنة بين الكبار والصغار.

وعززت بلدية مدينة أبوظبي كفاءة إدارة العقود الخاصة بصيانة الحدائق والمتنزهات الترفيهية والنوافير وأعمال الري لتقديم أفضل خدمات الصيانة العامة، وتأهيل المرافق وفقاً لأفضل الممارسات.

وتغطي أعمال الصيانة كافة العناصر الموجودة ضمن نطاق الحدائق، وتشمل الألعاب، ووحدات الإنارة المختلفة سواء أعمدة الإنارة بمختلف أنواعها، والكشافات الضوئية التجميلية أسفل الأشجار، ووحدات الإنارة الأخرى داخل الحدائق.

تنتهج بلدية مدينة أبوظبي لدى إقامتها للحدائق العامة الجديدة أن تكون بلا أسوار خارجية، وجعلها مفتوحة مما يسهل عملية دخول الزوار والعائلات، وكل ذلك بما يتوافق ويتماشى مع معايير الأمن والسلامة لجميع مرتادي وزوار الحدائق من القاطنين في داخل أبوظبي وخارجها، وتمثل هذه الحدائق مناطق جاذبة للزوار لممارسة هواياتهم والاستمتاع بمرافق الحدائق طوال العام، وخصوصاً خلال فصل الشتاء.