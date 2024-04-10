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الامارات | حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا وشعبنا بعيد الفطر

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بمناسبة حلول عيد الفطر، وندعو الله أن يعيده على دولتنا وعلى الأمة العربية والإسلامية أجمع بالخير والسلام والبركات، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.. عيدكم مبارك وعساكم من عواده».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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