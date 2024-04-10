الامارات | أحمد بن محمد: كل عام ودولتنا بخير

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد: كل عام ودولتنا بخير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.
وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم حلول عيد الفطر وكل عام وأنتم بخير.. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.. كل عام ودولتنا بخير.. كل عام وشعوبنا العربية والإسلامية بخير، وعساكم من عواده».
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