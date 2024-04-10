الامارات | «الهلال الأحمر» توزع «كسوة العيد» في اللاذقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ فريق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة «كسوة العيد»، التي استهدفت 300 طفل من الأيتام في محافظة اللاذقية السورية.

تأتي المبادرة الإنسانية بهدف إدخال البهجة والسرور في قلوب الأطفال، وتوفير احتياجاتهم لعيد الفطر المبارك، وفي إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة للتخفيف عن معاناة الأسر المتضررة بعد الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير من العام الماضي، والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في هذه الظروف.