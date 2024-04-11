الإمارات تشهد عدم استقرار جوي من الأحد إلى الأربعاء

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف تقرير للمركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية حيث تتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الفترة من الأحد 14 إلى الأربعاء 17 أبريل 2024.

وأشار المركز إلى أن تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً لتيار هوائي من الشمال الغربي.

وتفصيلاً، يتوقع أن يكون طقس الأحد غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق خاصة على المناطق الداخلية والجنوبية.

يتعمق المنخفض الجوي يومي الاثنين والثلاثاء، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة تتخللها السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة تكون على شكل موجات مع البرق والرعد وقد يصاحبها سقوط البَرَد أحياناً على بعض المناطق.

فيما تقل الأربعاء كميات السحب تدريجياً مع استمرار سقوط الأمطار نهاراً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.

وبالنسبة إلى حركة الرياح، ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتطاير بعض الأجسام الصلبة وتخف سرعة الرياح يوم الأربعاء وتكون معتدلة إلى نشطة أحياناً.

البحر سيكون متوسطا إلى مضطرب الموج وشديد الاضطراب أحياناً خاصة مع السحب يومي الاثنين والثلاثاء في الخليج العربي وفي بحر عمان. ويوم الأربعاء، يصبح متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.