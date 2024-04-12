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فرصة سقوط أمطار ورياح خفيفة إلى معتدلة غدا

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، وغائما أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:19 والمد الثاني عند الساعة 03:32، والجزر الأول عند الساعة  10:18 والجزر الثاني عند الساعة  21:14.
بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:38 والمد الثاني عند الساعة 00:18، والجزر الأول عند الساعة 19:18 والجزر الثاني عند الساعة 07:33.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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