الامارات | الطقس غداً غائم جزئياً بوجه عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، وغائما أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط أمطار بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: شمالية غربية - جنوبية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:19 و المد الثاني عند الساعة 03:32 والجزر الأول عند الساعة 10:18والجزر الثاني عند الساعة 21:14.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:38 والمد الثاني عند الساعة 00:18 والجزر الأول عند الساعة 19:18 والجزر الثاني عند الساعة 07:33.