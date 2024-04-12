الامارات | الشعبة البرلمانية الإماراتية تشارك في اجتماعات رؤساء لجان الشؤون الدولية لبرلمانات دول بريكس بموسكو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الشؤون الدولية للشعبة البرلمانية الإماراتية في برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة بريكس الدكتور علي راشد النعيمي ، وعضو المجلس سارة محمد فلكناز، في اجتماعات رؤساء لجان الشؤون الدولية للمجموعة، الذي عقد أمس واليوم في مقر مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية في موسكو.

وناقش المشاركون في الاجتماعات، مسودة أجندة المنتدى البرلماني العاشر لمجموعة بريكس، الذي سيعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية في يوليو القادم تحت عنوان"دور البرلمانات في تعزيز التعددية من أجل التنمية، والأمن العالميين العادلين".

وأكد الدكتور علي النعيمي أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لمجموعة بريكس، وضرورة تحقيق الأمن والسلام للجميع دون استثناء.

وشدد على أهمية التركيز على الأبعاد البرلمانية والتحديات التي تواجهها مجموعة بريكس، وأهمية التعاون على ثلاثة مستويات، الأول داخل المجموعة، والثاني على المستوى الثنائي لأعضاء المجموعة، والثالث الدبلوماسية البرلمانية داخل المنظمات الدولية مثل الاتحاد البرلماني الدولي.

كما اقترح الدكتور علي النعيمي تشكيل مجموعة بريكس بلس في الاتحاد البرلماني الدولي، وشدد على أهمية أن تكون المجموعة قدوة في التعاون والتناغم والمواقف الموحدة والمشتركة، مع التزامها بمبادئ العمل والتعاون كأساس للتفاعل بين الأعضاء، وستساهم المجموعة في توحيد المواقف بين الدول الأعضاء والتحدث بصوت واحد باسم مجموعة برلمانات بريكس بلس.

وأكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي سارة فلكناز ، أهمية التركيز على التعاون البرلماني في دعم المجال الإنساني والثقافي، وذلك من خلال إشراك الشعوب بما يعزز التواصل والتفاهم بين دول الأعضاء في بريكس.

وأشارت إلى أن تفضيل النهج الإنساني يضع الأساس لعلاقات تجارية قوية، ونمو اقتصادي، ومبادرات تنموية مستدامة داخل المجموعة، مع أهمية تسليط الضوء على قصص النجاح وعدم حصرها باستعراض فوائد التعاون بين مجموعة بريكس، ما يضمن استمرارية عمل المجموعة وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.