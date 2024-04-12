الامارات | «طيور الخير» تسقط 2025 طن مساعدات على غزة منذ بدء العملية الإنسانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ32 للمساعدات الإنسانية والإغاثية وكسوة العيد على شمال قطاع غزة. وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي «C295» وطائرة C130 تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

واشتملت عمليات الإسقاط على المواد الإغاثية وطرود كسوة العيد، التي تحتوي على الملابس والألعاب والحلويات ومنتجات متنوّعة لأفراد الأسرة كافة، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر، وبما يسهم في تلبية احتياجاتهم وبث روح الأمل والفرح في قلوب أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، في هذه المناسبة، وللتخفيف من معاناتهم.

‏وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة، عبر الطائرات الخمس، التي حملت 87 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 2025 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة براً عبر معبر كرم أبوسالم وجواً عبر عملية طيور الخير، نحو 2395 طناً من المساعدات.

‏وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.