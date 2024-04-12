الامارات | رئيس الدولة يتبادل هاتفياً التهاني بعيد الفطر مع الرئيس السوري ورئيس وزراء العراق

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يتبادل هاتفياً التهاني بعيد الفطر مع الرئيس السوري ورئيس وزراء العراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالين هاتفيين - مع فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة ومعالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق. وأعرب الجميع عن أطيب أمنياتهم بهذه المناسبة المباركة..سائلين المولى عز وجل أن ينعم على الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App