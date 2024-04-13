6 أهداف لـ«استراتيجية النفايات» في أبوظبي تتحقق بحلول 2041

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

حددت استراتيجية إدارة النفايات التي طورتها هيئة البيئة – أبوظبي، لتنظيم مسارات النفايات داخل الإمارة 6 أهداف تسعى لتحقيقها بحلول 2041 لتصبح إمارة أبوظبي خالية من النفايات.

وتتضمن الأهداف: خفض معدل تولد النفايات الصلبة البلدية إلى 1 كغم للفرد في اليوم، ومعالجة 90% من إجمالي النفايات الصلبة البلدية، ومعالجة 90% من إجمالي النفايات غير الخطرة، بالإضافة إلى معالجة 99% من النفايات الخطرة، وإعادة تدوير 40% من النفايات الصلبة غير الخطرة، وخفض90% من حالات التخلص غير القانوني من النفايات.

وأكدت هيئة البيئة - أبوظبي، التزامها بتطوير نهج مستدام وفعال ومتكامل لإدارة النفايات، في إطار التصدي للضغوط المتزايدة على إدارة النفايات والموارد الطبيعية في الإمارة.

وشهد عام 2023 نقل خدمات الترخيص المتعلقة بإدارة النفايات من مجموعة تدوير إلى هيئة البيئة- أبوظبي، وتضمن النقل خدمات إصدار التراخيص والتصاريح، تتبع المركبات المسجلة ومراقبتها، نظام التعرفة، وظائف السلطة التنظيمية لقطاع النفايات، وعمليات المعاينة، وضمان الامتثال فيما يخص تجار النفايات، وعمليات نقل النفايات وجمعها.

وأقدمت هيئة البيئة - أبوظبي العام الماضي على تجديد الترخيص البيئي لـ 48 منشأة متخصّصة في العديد من أنشطة إدارة النفايات ومعالجتها، كما أصدرت التراخيص لثلاث منشآت جديدة هي آر دبليو إم لإدارة النفايات المشعة، ومؤسسة الجبال الخضراء للخدمات البيئية، ومصنع جي إم آر لإعادة تدوير مسبوكات المعادن غير الحديدية.

وبينت الهيئة أنها نفذت العام الماضي زيارات معاينة لقطاع النفايات ركزت خلالها على رصد مخالفات المنشآت في مجال إعادة تدوير مخلفات أعمال البناء والهدم، وتضمنت الحملات 14 زيارة تفتيش في مدينة أبوظبي، و7 زيارات تفتيش في مدينة العين، كما تم تنفيذ 49 زيارة تفتيش لـ 36 منشأة لإدارة النفايات، وخلال هذه الزيارات كان معدل الامتثال 81%، وتم رصد 6 منشآت توقفت عملياتها بسبب عملها من دون ترخيص، و8 منشآت شهدت إحالات للقضاء بسبب مخالفات جسيمة، وتسجيل 170 مخالفة، وتسجيل امتثال 29 منشأة، و7 منشآت غير ممتثلة.

ووفقاً لآخر إحصائيات معلنة، سجلت الهيئة، خلال عام 2022 تولد 10.47 مليون طن من النفايات الصلبة المولدة، و98.2% نفايات صلبة غير خطرة، بواقع 10.28 مليون طن، و1.8% نفايات صلبة خطرة، بمعدل 188 ألف طن.

وبينت الهيئة، أن مصادر النفايات الصلبة غير الخطرة تتمثل في 35.4% من أعمال البناء والهدم، و32.4% أنشطة صناعية وتجارية، و17.8% أنشطة بلدية، و13.4% أنشطة زراعية وحيوانية، و1.1% أنشطة أخرى.

وشهد العام 2022 إعادة تدوير 33.6% من النفايات الصلبة غير الخطرة، و0.6% تم تحويلها إلى سماد، و64.6% تم إرسالها إلى مكبات النفايات، فيما تم إرسال 1.1% إلى المطمر الصحي، و0.1% للمحرقة.