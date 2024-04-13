«الاثنين».. استئناف الدراسة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

تستقبل المدارس الحكومية والخاصة، بعد غد الاثنين، الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية والفنية في مختلف المراحل التعليمية، بعد انتهاء عطلة الربيع وإجازة عيد الفطر، ليستأنفوا الدراسة مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث والأخير لهذا العام.

ويمتد الفصل الدراسي الثالث بحسب التقويم المدرسي المعتمد للعام الجاري، 11 أسبوعاً بما يعادل 53 يوماً دراسياً، ويبدأ الدوام المدرسي في الفصل الدراسي الثالث للطلبة والكوادر التعليمية والإدارية يوم الاثنين، في حين خصص التقويم الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري لتحليل نتائج الفصل الدراسي الثاني وإصدارها.

وسيتضمن الفصل الدراسي الثالث اختباراً تجريبياً خلال الفترة من 29 مايو المقبل إلى 4 يونيو 2024، وفي الفترة ذاتها يخوض الطلبة امتحانات مواد المجموعة «ب» التطبيقية، ليؤدي الطلبة بعدها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث في الفترة من 5 إلى 14 يونيو المقبل.

وتتخلل الفصل الثالث إجازة عيد الأضحى التي من المتوقع أن تمتد من 15 إلى 18 يونيو، ومن ثم تحليل نتائج الفصل الثالث وإصدارها في 5 يوليو المقبل.

آخر يوم دراسي

تعقد امتحانات الإعادة خلال الفترة من 8 إلى 12 يوليو المقبل، على أن يتم تحليل نتائج اختبارات الإعادة في الفترة من 13 إلى 15 يوليو. ووفقاً للتقويم المدرسي، يكون آخر يوم دراسي في 14 يونيو 2024 للطلبة الذين يبدؤون إجازة الصيف في 1 يوليو المقبل 2024، فيما تبدأ إجازة الصيف للكوادر التدريسية والفنية والإدارية في 15 يوليو 2024.