22.5 مليون معاملة أذونات دخول لـ«إقامة دبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن أكثر من 60 مليون مسافر دخلوا، أو غادروا عبر منافذ دبي الجوية، والبرية، في العام 2023.

وأشار إلى أنه بلغ عدد معاملات أذونات الدخول 19 مليون معاملة تم إنجازها من قبل موظفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي في العام 2023، بينما تم إنجاز 3.518 مليون معاملة في الربع الأول من العام الجاري.

وكشف المري، أن مطارات دبي عاودت الوصول إلى أرقام قياسية في أعداد المسافرين يومياً، حيث أصبح متوسط عدد المسافرين، قدوماً ومغادرة، عبر مطارات دبي، يصل إلى أكثر من 200 ألف مسافر يومياً، ويتراوح العدد أيام الذروة بين 215 ألفاً، و220 ألف مسافر.

ولفت إلى أن البوابات الذكية في مطارات دبي تعاملت مع 22 مليون مسافر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الاعتماد على البوابات الذكية للسفر بمطارات دبي، ضمن خطة التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في المنافذ الجوية بدبي.

وأوضح أن هذه الخطة ستركز على تطوير الخدمات الذكية الحالية، والتنبؤ بأعداد المسافرين عبر مطارات دبي وأوقات دخولهم ومغادرتهم، وكذلك الخدمات التي يحتاجون إليها.

وأشار المري، إلى خدمة الاتصال المرئي للتواصل مع المتعاملين، التي أطلقت مؤخراً، كخدمة مبتكرة بهدف الاستفسار عن المعاملات، واستكمال النواقص وإنجازها على مدار الساعة، حيث يتم إنجاز المعاملات من خلال التواصل المرئي مع موظف الإدارة، وإرفاق المستندات الناقصة مباشرة عبر الخدمة، والانتهاء من المعاملة، حيث تركز هذه الخدمة على استكمال الوثائق كافة، في حالة عدم اكتمالها عند التقديم.

وتسعى هذه الخدمة إلى تسهيل إنجاز المعاملات غير المنجزة، من خلال توفير قناة مباشرة تربط المتعامل مع موظف الإدارة، من أي مكان بالعالم، يقدم من خلالها الاستفسارات حول معاملته، والحصول على الأجوبة اللازمة، مع إتاحة استكمال الملفات الناقصة مباشرة عبر خدمة التواصل.

وتعمل خدمة التواصل المرئي المبتكرة على مدار الساعة، وتقدم الخدمات للمتعاملين كافة، من داخل الدولة وخارجها، وتأتي ضمن استراتيجية الإدارة في التيسير والتسهيل على المتعاملين، ودعماً لخدماتها الذكية في التواصل مع العملاء من منازلهم، ومقر عملهم.

ولا يتجاوز زمن إنجاز المعاملة عبر الخدمة المرئية 5 دقائق، حيث تعتمد هذه المدة على سرعة استجابة المتعامل مع الموظف، وتقديمه الأوراق والمستندات المطلوبة، وتقدم الخدمة عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للإدارة، وتسجيل الدخول، كما يشرط توفر جهاز تواصل به كاميرا أمامية.

وذكر المري، أن الإدارة نجحت في إنجاز ملايين المعاملات، وفي الوقت نفسه وفرت أعلى معايير الدقة والسرعة والشفافية، بالإضافة إلى توفير استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات للمتعاملين، لافتاً إلى أن الإدارة حصدت باقة من الجوائز والتصنيفات المحلية والعالمية التي مكنتها من ترسيخ مكانة دبي كإحدى أفضل الوجهات العالمية.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الجهود المدروسة والخطط الاستباقية للإدارة العامة، أسهمت في تحقيق قفزة نوعية، وتحولاً جوهرياً في أنماط الخدمات التي وفرتها إقامة دبي، خلال عام 2023، مشيراً إلى المضي قدماً في تحقيق التميز والريادة العالمية، من خلال تحقيق الاستدامة الشاملة في بيئة العمل من حيث تمكين القدرات والكفاءات البشرية، والتحفيز على إطلاق الأفكار الإبداعية، وتوظيف التطبيقات الرقمية، وتوجيه خدمات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على مكانة دبي.