توقعات بسقوط أمطار غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام فيما تزداد كميات السحب مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانها اليومي حول حالة الطقس المتوقعة أن تسود البلاد غدا، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون البحر في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 18:35 والمد الثاني عند الساعة 03:52، والجزر الأول عند الساعة 11:05 والجزر الثاني عند الساعة 21:28.

أما بحر عمان، فيكون مضطربا، يصبح متوسطا إلى خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:28 والمد الثاني عند الساعة 00:50، والجزر الأول عند الساعة 20:16 والجزر الثاني عند الساعة 08:31.