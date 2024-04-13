6700 فحص أنجزها مختبر دبي المركزي

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

أنجز مختبر دبي المركزي، التابع لبلدية دبي نحو 6700 فحص، خلال مهرجان حتا الزراعي، حيث قدم المختبر خدمة إجراء فحوص مخبرية فورية للمنتجات الزراعية والحليب الطازج، للتأكد من سلامتها وجودتها، حيث يضم المختبر مختبرات تخصصية متنوعة ومبتكرة، مدعّمة بأحدث الأجهزة والتقنيات الفنية لفحص كل المنتجات التي يتم تداولها بالسوق المحلية على اختلاف أنواعها في إمارة دبي.

وأدخلت «بلدية دبي» مؤخراً تحديثات جديدة على مختبر دبي الذكي المتنقل، تمثلت بإضافة الفحوص الكيميائية والجيمولوجية للمواد والمنتجات الغذائية والاستهلاكية والسلع، بهدف تطوير الفحوص التي يُجريها المختبر، وتوسيع حزمة خدماته بما يلبي احتياجات ومتطلبات المتعاملين في إمارة دبي، ما يعد انعكاساً لمدى التزامها بتطوير مواردها، وتسخير إمكاناتها لإسعاد المتعاملين، وتبني التقنيات المتطورة لتقديم خدمات ذات مستوى عالٍ تعزز الرقابة، وتضمن سلامة وجَودة المنتجات المتداولة في أسواق إمارة دبي، بما يرسخ مكانة دبي مدينة أفضل للحياة والتقدم.

ويضم المختبر حالياً أكثر من 20 جهازاً وتقنية من الأحدث والأفضل عالمياً، تعمل من خلال جملة من البرامج الحاسوبية المتطورة التي تمكنها من إجراء الفحوص المخبرية بجودة ودقة عاليتين، ووقت وزمن قياسي، مقارنة بالأجهزة التقليدية، ما يجعله مختبراً شاملاً ومتكاملاً يعمل بمواصفات متفردة تتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية العالمية للفحوص المخبرية المعمول بها في إمارة دبي.

كما وطور مختبر دبي المركزي آلية فحص جديدة ومبتكرة للكشف عن مشتقات الخنزير في منتجات اللحوم المصنّعة، باستخدام تراكيز عالية للحمض النووي (DNA) المُستخلص من العيّنات الغذائية، وتعدّ الآلية الجديدة ضمن الجهود المستمرة لمختبر دبي المركزي في تطوير منظومة الفحوص المخبرية، وتقديم خدمات متكاملة وشاملة عالية الجَودة والكفاءة، تراعي أفضل المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً، وذلك لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، واستدامة منظومة الغذاء، بما يعزز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.