الامارات | رئيس الدولة ونائباه يعزون سلطان عمان في ضحايا السيول والأمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها السلطنة .. متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين .. داعياً الله تعالى أن يحفظ السلطنة وشعبها من كل مكروه.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.