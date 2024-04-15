نصائح من"الأرصاد" للتعامل مع الحالة الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - ناشد المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر في أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مدى الرؤية الأفقية.

ودعا الوطني للأرصاد إلى الابتعاد عن أماكن الأودية والانزلاقات وتجمع المياه.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر خلال قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد في توقعاته حول الحالة الجوية التي تتأثر بها الدولة خلال الفترة من اليوم حتى 17 أبريل الجاري، بأنه ابتداء من ظهر اليوم الإثنين، تتكون سحب ركامية على المناطق الساحلية والداخلية يصاحبها سقوط أمطار مع البرق والرعد أحياناً.

وقال المركز، إنه من مساء اليوم وحتى ظهر يوم غد الثلاثاء تبدأ الحالة الجوية من المناطق الغربية، وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأضاف، إنه من مساء يوم غد الثلاثاء حتى صباح بعد غد الأربعاء، تبدأ موجة أخرى من المناطق الغربية وتشمل مناطق متفرقة من الدولة حيث تزداد كميات السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأشار إلى أنه من بعد ظهر الأربعاء تستمر تكونات السحب في المناطق الشرقية والشمالية يصاحبها سقوط أمطار وتقل السحب تدريجياً ليلاً.

وأكد المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاة السكان بآخر المستجدات.

