الامارات | طقس الإمارات غداً.. غير مستقر وسقوط أمطار مختلفة الغزارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الطقس غير المستقر غدا ويتخلله السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب تكون مثيرة للغبار والاتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 25 إلى 35 كم/س تصل إلى 70 كم/س

و يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، وشديد الاضطراب مع السحب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة **:** و المد الثاني عند الساعة 04:31 والجزر الأول عند الساعة 13:16والجزر الثاني عند الساعة **:**.

و في بحر عمان يكون الموج مضطرباً و سيحدث المد الأول عند الساعة 17:27 والمد الثاني عند الساعة 03:17 و الجزر الأول عند الساعة 09:41 والجزر الثاني عند الساعة 23:14.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 28 21 95 45

دبي 26 20 90 60

الشارقة 25 20 95 65

عجمان 25 19 95 50

أم القيوين 25 18 95 60

رأس الخيمة 26 19 95 50

الفجيرة 24 20 95 60

العـين 26 20 95 50

ليوا 26 22 85 50

الرويس 26 20 95 60

السلع 25 21 95 65

دلـمـا 25 20 95 60

طنب الكبرى 24 22 85 55

طنب الصغرى 24 22 85 55