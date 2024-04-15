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الامارات | الدراسة "عن بعد" في أم القيوين غداً

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أم القيوين - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة "عن بعد" في أم القيوين غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين وبالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة "عن بعد" في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة يوم غد الثلاثاء، مع إغلاق دور الحضانة.

وجاء القرار حفاظا على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية.

كما قرر الفريق منح حرية اختيار نوع التعليم غدا لإدارة الجامعات والكليات، ليتم التنسيق بعد ذلك مع الطلاب.

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