الامارات | تعرف إلى أرقام الطوارئ في دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أرقام الطوارئ في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أرقام الجهات المعنية في دبي تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، بهدف ضمان سلامة الجميع.
أرقام الطوارئ:
999
شرطة دبي للحالات الطارئة
901
شرطة دبي للحالات الغير طارئة
997
الدفاع المدني دبي
998
إسعاف دبي
991
هيئة كهرباء ومياه دبي
800900
بلدية دبي
8009090
طرق دبي
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