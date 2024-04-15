الامارات | تعرف إلى أرقام الطوارئ في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أرقام الجهات المعنية في دبي تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، بهدف ضمان سلامة الجميع.

أرقام الطوارئ:

999

شرطة دبي للحالات الطارئة

901

شرطة دبي للحالات الغير طارئة

997

الدفاع المدني دبي

998

إسعاف دبي

991

هيئة كهرباء ومياه دبي

800900

بلدية دبي

8009090

طرق دبي