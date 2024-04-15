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الامارات | تعرف إلى أرقام الطوارئ في دبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أرقام الجهات المعنية في دبي تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، بهدف ضمان سلامة الجميع.

أرقام الطوارئ:
999
شرطة دبي للحالات الطارئة
901
شرطة دبي للحالات الغير طارئة

 997
الدفاع المدني دبي

998
إسعاف دبي

991
هيئة كهرباء ومياه دبي

800900
بلدية دبي

8009090
طرق دبي

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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