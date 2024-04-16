الامارات | إغلاق الطريق الدائري بمدينة كلباء مؤقتاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة بحسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، تنويهاً تهيب من خلاله بالجمهور البقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة فقط؛ نظرًا للأحوال الجوية السائدة التي تشهدها الدولة، كما تدعو إلى الالتزام بالقيادة الآمنة على الطرق الداخلية والخارجية.

ونصحت القيادة العامة لشرطة الشارقة عدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الجهات الرسمية حفاظًا على سلامة الجميع.



كما نشرت القيادة العامة لشرطة الشارقة تنويهاً أوضحت من خلاله أنه تم إغلاق الطريق الدائري بمدينة كلباء مؤقتاً؛ نظراً، لتجمع مياه الأمطار وجريان الأودية، لذا يرجى استخدام الطرق البديلة.