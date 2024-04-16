الامارات | العمل عن بعد غدا الأربعاء لموظفي حكومة رأس الخيمة

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شكرا لقرائتكم خبر عن العمل عن بعد غدا الأربعاء لموظفي حكومة رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة أن يكون العمل يوم غد الأربعاء 17 أبريل عن بُعد لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة رأس الخيمة، نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة وذلك لضمان الحفاظ على السلامة العامة.
ويستثنى من ذلك الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم خلاف ذلك، حسب ما تحدده السلطة المختصة في الجهة الحكومية.
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