الإمارات تشهد أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75‬‎ الماضية

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت دولة الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر. وذكر المركز أنه حتى الآن، تم تسجيل أعلى كمية أمطار في منطقة «خطم الشكلة» بالعين، حيث بلغت 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة، بالإضافة إلى ذلك، سجلت محطات المركز الوطني للأرصاد في الدولة كميات غزيرة من الأمطار في مناطق عديدة. يذكر أن محطة الشويب كانت قد سجلت 287.6 ملم بتاريخ 2016/3/9.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة والغزارة، على مختلف مناطق الدولة، لليوم الثاني على التوالي، مصحوبة بالبرد أحياناً، والبرق والرعد، مع جريان الأودية والشعاب، ويتوقع أن تخف حدتها بدءاً من ظهر اليوم.

وبناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر تمديد العمل عن بُعد ليوم الأربعاء لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الوجود في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

كما أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي تمديد نظام الدراسة والعمل عن بُعد لجميع المدارس والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي ليوم الأربعاء، وتستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الوجود في مقر العمل، كما قررت الحكومات المحلية على مستوى الدولة تفعيل العمل عن بُعد للمدارس والموظفين ليوم الأربعاء.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، تكونت سحب ركامية على المناطق الساحلية، وتحركت باتجاه المناطق الشرقية والشمالية، صاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد، مع سقوط البَرَد على بعض المناطق.

ومن عصر أمس حتى صباح اليوم الأربعاء الباكر، بدأت موجة أخرى في المناطق الغربية إلى مناطق متفرقة من الدولة، حيث تزداد كميات السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد ومع احتمال سقوط البَرَد على بعض المناطق.

ومن صباح الأربعاء حتى ظهر الأربعاء، تتكون بعض السحب الركامية على المناطق الساحلية، مصحوبة بسقوط أمطار، ثم تتركز على المناطق الشرقية والشمالية، وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر الأربعاء. وقال المركز: «يرجى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، والمركز يتابع الوضع على مدار الساعة ومستمر بموافاة الجمهور بآخر المستجدات».

وقد أدت غزارة الأمطار التي تشهدها الدولة، إلى جريان الأودية والشعاب، وتعدد مناطق الأمطار المصحوبة بالبَرَد، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ووفقاً لمجريات الحالة الجوية تواصل أمطار الخير هطولها الغزير على معظم أنحاء الدولة مصحوبة بالبَرَد أحياناً، مع جريان الأودية في العين وكذلك وادي السيجي، ووادي مي بالفجيرة، ووادي البيح برأس الخيمة، وعدد من الأودية والشعاب. وتفصيلاً، هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد في منطقة البطين بأبوظبي، والفقع، والخضر، والطوية بالعين، وطريق أبوظبي العين، وشاطئ الراحة، وغنتوت.

بينما هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على مدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة شخبوط، ومصفح، والشوامخ، والسمحة. بينما هطلت أمطار غزيرة، على السلامات، والساد، والعامرة، والهير، وناهل، ومناطق متفرقة بالعين، وعلى جميرا، وشارع الشيخ مكتوم بن راشد، وحتا بدبي، ومناطق متفرقة بدبي، وعلى مليحة، ومناطق متفرقة من إمارة الشارقة، وعلى الحنية بالفجيرة، والغيل وأذن، والساعدي، والحمرانية برأس الخيمة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، وفقاً للنشرة الجوية الصادرة عنه، استمرار الطقس غير المستقر، وتتخلله السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث بلغت أقل درجة حرارة مسجلة على الدولة صباح أمس 11.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 07:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة مع السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر مضطرب الموج وشديد الاضطراب مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان، حيث تشهد الدولة طقساً غير مستقر، لامتداد منخفض جوي سطحي متعمق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

طقس غائم

يتوقع المركز أن يسود اليوم طقس غائم جزئياً بوجه عام وغائم، مع سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل 40 كم/س. والبحر مضطرب إلى متوسط، يصبح خفيف الموج مساء في الخليج العربي، ومضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان.