تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميُّز 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة مساء اليوم، في مركز إكسبو الشارقة، الحفل السنوي لتكريم الشركات والمنشآت الفائزة بجائزة الشارقة للتميز بدورة 2023.

وشهدت الجائزة مشاركة أكثر من 98 منشأة اقتصادية، بينها شركات ومنشآت خليجية تقدمت في فئة جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية، حيث تأهلت للتنافس على جوائز هذه الدورة 44 منشأة اقتصادية نتيجة لاستيفائها شروط ومعايير الجائزة، وبالاستناد إلى نتائج عمليات التحكيم والتقييم الميداني والمستندي التي تمت وفق أفضل الممارسات العالمية وحرصت فيها اللجان على الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموضوعية.

وتضم الجائزة ثماني فئات، هي: جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، جائزة الشارقة للتميز الخليجية، جائزة الشارقة للتميز، جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، جائزة الشارقة لرواد الأعمال، جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة.

ويشمل الحفل تكريم مجموعة من أبرز الشخصيات الاقتصادية في دولة الإمارات الذين تكونت منهم لجنة تحكيم الجائزة، إلى جانب تكريم قائمة الشركاء والرعاة الاستراتيجيين تقديراً لدورهم وتثميناً لجهودهم المتميزة في توفير الدعم للجائزة بمراحلها كافة. ويشهد الحفل حضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة وممثلي غرف التجارة والصناعة الخليجية، إلى جانب نخبة من الفعاليات الاقتصادية وشركاء الجائزة ورعاة الحفل، وحشد من ممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والإعلاميين.

الريادة

تعد «جائزة الشارقة للتميز» إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة الهادفة إلى نشر الحوكمة المؤسسية وتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتطوير القدرات التنافسية وتهيئة المناخ الاستثماري لمجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي، وتمكينه من الاستفادة من قيم الجودة والريادة والابتكار بما يسهم في تحسين أدائهم وتعزيز نمو الأعمال التجارية والصناعية وبناء اقتصاد مستدام.