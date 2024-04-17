الامارات | "طرق دبي" تعلن آخر المستجدات بشأن عمل "ترام دبي"

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شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبي" تعلن آخر المستجدات بشأن عمل "ترام دبي" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن ترام دبي يعمل بصورة طبيعية وفق جدول الرحلات المعتاد.
جاء ذلك بعد حالة عدم استقرار الأحوال الجوية منذ يوم أمس الثلاثاء، الأمر الذي تسبب في إرباك حركة وسائل المواصلات العامة.
وكانت قد أعلنت الهيئة أمس، أن خدمة ترام دبي تأثرت في المحطات من 1 إلى 8، حيث تم توفير حافلات لنقل الركاب في المحطات المتأثرة.
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