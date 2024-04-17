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محمد بن راشد: بقيادة رئيس الدولة.. بلادنا في خير وسلامة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات في خير وسلامة بمتابعة وحرص وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نحمد الله على نعمته وفضله بسلامة الجميع في دولة الإمارات نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مررنا بها.. بلادنا في خير وسلامة بمتابعة وحرص وقيادة أخي رئيس الدولة حفظه الله.. وبجهود الفرق المخلصة من مواطنين ومقيمين التي تصل الليل بالنهار.. الأزمات تظهر معادن الدول والمجتمعات.. والأزمة المناخية الطبيعية التي مررنا بها أظهرت حرصاً ووعياً وتماسكاً وحباً كبيراً لكل ركن من أركان الدولة من جميع المواطنين والمقيمين فيها.. حفظ الله دولة الإمارات ومجتمعها وأدام ومجدها وعزها وسلامتها».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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