الامارات | «الوطني للبحث والإنقاذ»: 136 عملية بحث وإنقاذ وإخلاء طبي خلال 24 ساعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للحرس الوطني، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء الاستراتيجيين، 136 عملية بحث وإنقاذ وإخلاء طبي لعدد من الأفراد الذين حوصروا بسبب جريان الأودية وغرق وتعطل المركبات، ودخول مياه الأمطار في المباني، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية، نتيجة الأحوال الجوية التي شهدتها الدولة.

‏وذكر المركز أن العمليات تضمنت 65 عملية إخلاء طبي، و71 عملية تنسيق بحث وإنقاذ، حيث تم إخلاء المحاصرين إلى مكان آمن، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.

وتأثرت الدولة خلال الأيام الماضية بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لامتداد منخفض جوي، أدى إلى هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1949، بحسب المركز الوطني للأرصاد.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاستباقية لدعم وإسناد عمليات الاستجابة، ودعمها بالموارد والقدرات الضرورية في الأماكن المتأثرة بالحالة.

وأكدت أنها تضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على رأس قائمة أولوياتها، داعية الجمهور إلى اتباع إجراءات الحيطة والحذر، والالتزام بمعايير وإرشادات السلامة، والتقيد بتوجيهات السلطات المختصة.

من جهتها، واصلت شرطة أبوظبي جهودها للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة لضمان سلامة أفراد المجتمع، بالتعاون مع الجهات المحلية، بما فيها هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ودائرة الطاقة - أبوظبي، ومجموعة تدوير.

وتابعت الجهات المستجيبة في أبوظبي جهودها الميدانية للتعامل مع الأحوال الجوية المتقلبة، مهيبة بالسائقين أثناء الأحوال الجوية المتقلبة وهطول الأمطار الغزيرة، الحرص على القيادة بأمان، والتزام حدود السرعة، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، والتواصل مع الجهات المعنية في أي وقت للإبلاغ عن الحالات الطارئة المحتملة.

وفعّلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خططها للطوارئ، ونشرت دورياتها المساندة، واتخذت العديد من التدابير الوقائية المتمثلة في تعزيز الكوادر البشرية في غرف العمليات.

وقامت بتحويل حركة السير في عدد من الطرق الخارجية، من بينها تحويل الحركة من شارع الخليج العربي باتجاه مدينة خليفة (منطقة ربدان) إلى مخرج طريق أبوظبي - العين، واستخدام الطرق البديلة، وتحويل حركة السير من جسر سيح شعيب بشارع الشيخ مكتوم بن راشد إلى شارع الشيخ محمد بن راشد باتجاه دبي، واستخدام الطرق البديلة.

وقامت بتفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على بعض الطرق، منها طريق الشيخ زايد بن سلطان (مجمع جسور ياس - البندر)، وتفعيل منظومة خفض السرعات إلى100 كم/س على طريق (أبوظبي - العين).

وزارة الداخلية:

• سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على رأس قائمة أولوياتنا.

• إخلاء المحاصرين إلى مكان آمن، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.