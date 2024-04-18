الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:16 والمد الثاني عند الساعة 23:56 ، والجزر الأول عند الساعة 16:44 والجزر الثاني عند الساعة 05:38.

بحر عمان: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:41 والمد الثاني عند الساعة 07:51 والجزر الأول عند الساعة 13:17 والجزر الثاني عند الساعة 02:06.