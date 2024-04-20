الامارات | إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني من 22 حتى 25 أبريل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن الجدول الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري لجميع المراحل الدراسية، والذي سيبدأ اعتباراً من 22 أبريل الجاري حتى يوم الخميس 25 من الشهر ذاته، وفقاً لتصنيفات الصفوف.

وبيّنت المؤسسة أنها، حسب البرنامج، ستبدأ بإعلان نتائج الصف الـ12 الإثنين المقبل (22 أبريل)، على أن يتم إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الـ11 يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن، يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، فيما سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع يوم الخميس الموافق 25 أبريل.

وأوضحت المؤسسة أنه بإمكان الطلبة الحصول على النتائج وطباعتها، بحسب التواريخ الواردة في البرنامج بدءاً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة 12 صباحاً، ووفقاً للتواريخ الواردة في البرنامج الزمني أيضاً.

وأشارت إلى أنه سيتم تنسيق اجتماعات من قبل المدارس بين أولياء الأمور والمعلمين من أجل مناقشة نتائج أبنائهم وتوضيح مدى تقدمهم في مسيرتهم التعليمية، والعمل على وضع الخطط الكفيلة للارتقاء بمستوى تحصيلهم الأكاديمي من خلال تكامل الأدوار بين المدرسة وأولياء الأمور باعتبارهم شركاء رئيسين في تحسين مخرجات منظومة التعليم الوطنية.

ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى الاطلاع على سياسية تقييم أداء الطلبة المتاحة على الموقع الإلكتروني لها (www.ese.gov.ae)، بهدف توحيد الجهود بما يخدم تطور الطلبة المعرفي والمهاري.

وأتاحت المؤسسة للطلبة وأولياء الأمور آلية لطلب مراجعة النتيجة، حيث بإمكان جميع طلاب المدارس الحكومية في الصفوف من الصف الثالث حتى الصف الـ12، وكذلك طلبة الصف الـ12 في المدارس الخاصة، تقديم طلب المراجعة إلكترونياً فقط، على قرار تقدير درجة التقييم الختامي التي تشمل درجة اختبار نهاية الفصل، وبحد أقصى ثلاث مواد من مواد المجموعة (A).

من جهة أخرى، اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جداول امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2023-2024 (الفترة الأولى)، لطلبة التعليم المستمر المتكامل، بمساراته «الدراسة الأكاديمية والمنزلية»، التي تنعقد خلال الفترة من 29 أبريل الجاري حتى السابع من مايو المقبل، ويستهلها طلبة الـ12 بمادة الفيزياء، ويؤدون الامتحانات «حضورياً إلكترونياً».

وتستهدف الاختبارات طلبة الصفوف من السابع إلى الـ12، إذ تقرر إجراء الاختبار المركزي الختامي «امتحانات نهاية العام»، لطلبة الـ12 بمساراته، يوم 29 أبريل، ويتحدد موعد انتهاء الامتحانات وفقاً لعدد المواد في كل مسار وتوزيع الأيام، فيما يبقى زمن الامتحان لطلبة الـ12، 120 دقيقة لكل مادة امتحانية.