الامارات | نزاع بسبب مخالفات مرورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتكب شخص آسيوي مخالفات مرورية بقيمة 7580 درهماً بمركبة مستأجرة، وتهرّب من سدادها للشركة المؤجّرة، إضافة إلى تهرّبه من سداد 1700 درهم متأخرات إيجارية ليصل الإجمالي المتراكم عليه إلى 9280 درهماً.

وحاولت الشركة مراراً التفاوض معه لسداد المبلغ المستحق عليه، لكنه امتنع كلياً عن السداد دون وجه حق، ما دفعها إلى إقامة دعوى قضائية بحقه، وتمت إحالة المنازعة إلى مركز التسوية الودية، لكن لم يصل الطرفان إلى تسوية.

وأحيلت الدعوى إلى المحكمة المدنية في دبي فانتهت إلى أن الشركة لم تقدّم كشفاً بالمخالفات التي ادعت قيام المدعى عليه بارتكابها، كما أنه لم يقر بذلك، كما أنها لم تسدد رسوم خبير انتدبته المحكمة التي قضت في النهاية برفض الدعوى.

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