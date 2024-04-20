الامارات | الطقس المتوقع على الدولة حتى 24 أبريل الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تراوح الحالة الجوية في الايام المقبلة بين الخفيفة والمتوسطة السريعة.

وأوضح المركز أنه تتوفر اليوم السبت فرصة تكون بعض السحب الركامية المحلية على الجبال شرقا بعد الظهر يصاحبها سقوط بعض الأمطار، وبعد غد الاثنين تتوفر فرصة سقوط أمطار خفيفة ليلاً على الجزر وبعض المناطق الغربية.

وذكر المركز -في بيانه حول الحالة الجوية في الايام المقبلة- أنه تتوفر فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الثلاثاء المقبل على بعض المناطق وقد تكون غزيرة أحياناً على مناطق محدودة خاصة شرقاً، ويوم الاربعاء هناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الشرقية نهاراً.