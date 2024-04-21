الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - متى يمكن الحصول على أموال وممتلكات المفقود المحكوم بوفاته؟ (ع.ك.دبي)

بداية يجب أن نعرف أن المفقود، هو الشخص الذي لا يُعرف ما إذا كان حياً أو ميتاً، وعلى القاضي في جميع الأحوال أن يبحث عن المفقود لتحديد ما إذا كان حياً أو ميتاً، قبل أن يحكم بوفاته، ويحكم باعتباره ميتاً إذا قام دليل على ذلك، أو بالأحوال التي يغلب فيها هلاكه، إذا مضت سنة على إعلان فقده من ذوي الشأن.

ولا توزّع أموال المفقود الذي حُكم بوفاته إلا بانقضاء 15 سنة من تاريخ إعلان فقده، ويعد يوم صدور الحكم تاريخاً لوفاته.

وقد نظّم القانون إدارة أمواله وأملاكه، فإذا لم يكن له وكيل، يُعيّن له وكيل قضائي، وتنتهي حالة الفقد إذا تم التحقق من حياة المفقود أو وفاته، أو إذا حكم باعتباره ميتاً.

ويعد يوم صدور الحكم بموت المفقود، تاريخاً لوفاته. أما إذا حكم باعتباره ميتاً ثم ظهر حياً، عادت زوجته إليه، إذا لم يدخل بها زوج ثانٍ، أو إذا كان الأخير يعلم بحياة زوجها الأول، أو تزوجها أثناء العدة. وإذا تصرف الورثة في تركته فإنها ترد إليه ما عدا ما هلك منها.

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