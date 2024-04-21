الامارات | حمدان بن محمد: شكراً لكل من عمل ويعمل من أجل دبي بجهودكم ستبقى دبي الأجمل

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: شكراً لكل من عمل ويعمل من أجل دبي بجهودكم ستبقى دبي الأجمل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" قدم فيه سموه الشكر لكل من عمل ويعمل من أجل دبي.
وقال سموه: "شكراً لكل من عمل ويعمل من أجل دبي بجهودكم وتفانيكم ستبقى دبي الأجمل".
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