الامارات | نوع الوظيفة ليس شرطاً لإصدار «تأشيرة الأسرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أنه لم يعد نوع المهنة أو الوظيفة شرطاً حتى يتمكن المغترب من الحصول على تأشيرات إقامة لأسرته، مشيرة إلى أنه يمكن للأجانب المقيمين في دولة الإمارات، استصدار تأشيرة إقامة لأفراد أسرهم للعيش والإقامة معهم، متى كانت لديهم إقامات سارية داخل الدولة.

وبيّنت أنه يشترط في رب الأسرة المقيم، استيفاء شروط معينة، أبرزها راتب بحد أدنى 4000 درهم شهرياً، أو راتب قدره 3000 درهم مع سكن.

ويشترط خضوع أفراد الأسرة كافة ممن هم فوق سن الـ18 لفحص اللياقة الطبية الذي تحدّده الدولة، ويتم إجراؤه في أحد المراكز الصحية المعتمدة.

ولفتت الحكومة الرقمية إلى أنه يمكن للأم كفالة أطفالها في حالات معينة تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، موضحة أنه يمكن للمقيم كفالة والديه، على أن يتم منح تأشيرة الإقامة بشكل سنوي، بصرف النظر عن مدة إقامة الكفيل.

وأضافت أنه على المقيم الذي يرغب في نقل كفالة أسرته من وضعية إذن دخول مؤقت إلى تأشيرة إقامة، إنهاء إجراءات تعديل الوضع خلال مدة أقصاها 60 يوماً من دخول الدولة.

ونبّهت أيضاً إلى أنه لا يتم إصدار إقامة للأشخاص غير اللائقين طبياً، مشيرة إلى أنه بالنسبة لفحص داء التدرن الرئوي، فإذا تبين عند إجراء فحوص تجديد الإقامة وجود درن رئوي (السّل) قديم أو غير نشط، فإن الشخص يعدّ لائقاً صحياً، على أن تتم متابعته من قِبل إدارة الطب الوقائي، ويُمنح الشخص شهادة لياقة صحية للإقامة يذكر فيها عبارة «خاضع للعلاج»، ويتمتع عندها بتأشيرة إقامة لمدة سنة واحدة فقط، ناصحة بإجراء الفحوص المذكورة آنفاً في بلد الراغب في القدوم للإقامة، وقبل القدوم إلى الدولة.

وأشارت إلى أن الشروط والأحكام الخاصة بتأشيرات الإقامة قد تتغير من وقت إلى آخر، ويمكن للأفراد التواصل مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، للاطلاع على أحدث الإجراءات المطلوبة.

وذكرت أن هناك عدداً من المراكز الحكومية لفحص اللياقة البدنية، منها الفحص الطبي للإقامة ومراكز الفحص في أبوظبي، ومراكز فحص اللياقة الصحية في دبي، والفحص الطبي لتأشيرات الإقامة - مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

ولفتت إلى أن هناك عدداً من القنوات الإلكترونية يمكن من خلالها تقديم طلب للحصول على إذن دخول أو تصريح إقامة، وتشمل هذه القنوات: القنوات الذكية للإقامة والجنسية (E-channels)، والموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وتطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على متجري «غوغل بلاي» و«آب ستور»، إضافة إلى تطبيق «دبي الآن».

يُشار إلى أن الإمارات بدأت منذ أكتوبر 2022 بتطبيق منظومة تأشيرة محدّثة تمثّل نقلة نوعية في مجال دخول وإقامة الأجانب على مستوى المنطقة والعالم، استناداً إلى ما تتضمنه من شروط وضوابط وإجراءات مبسطة وتسهيلات تجعل الدولة واحة للعيش والعمل والابتكار والاستثمار.

إقامات متعددة

تتميز منظومة التأشيرات المحدّثة في دولة الإمارات، بتعدد أنواع الإقامات وإضافة أنواع جديدة منها، لتناسب جميع الفئات من المستثمرين وروّاد الأعمال والموهوبين من العلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين وروّاد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول، والعمالة الماهرة في جميع المجالات، فضلاً عن تخفيف الأعباء وتبسيط الإجراءات وإضافة مزايا جديدة لحاملي الإقامات، والفصل بين الإقامة وصاحب العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ويجعل تجربة العيش والعمل والاستثمار في دولة الإمارات تجربة ممتعة وسعيدة.

• 4000 درهم شهرياً الحد الأدنى للراتب أو 3000 درهم مع سكن.