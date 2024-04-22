الامارات | التعليم حضوري في 93% من المدارس الحكومية بالدولة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، استئناف الدوام الحضوري اليوم، للطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس الحكومية، الجاهزة لاستقبالهم.

وبيّنت المؤسسة أن نسبة جاهزية المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة، اليوم الإثنين، بلغت 93%، وسيتم استقبال الطلبة والكوادر التربوية، وتيسير عملية عودتهم وفق أعلى معايير السلامة والأمان.

كما أفادت المؤسسة بأن المدارس التي لاتزال تشهد أعمال صيانة سيتم تشغيلها خلال هذا الأسبوع، وستقوم إداراتها بالتواصل بشكل مباشر مع أولياء أمور الطلبة، لتحويل دراسة أبنائهم عن بُعد، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التربوية والعاملين في المدارس.

من جهة أخرى، تبدأ المؤسسة اليوم في إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري لجميع المراحل الدراسية، ولغاية يوم الخميس، وفقاً لتصنيفات الصفوف.

وأوضحت المؤسسة أنها وحسب البرنامج ستبدأ بإعلان نتائج الصف الثاني عشر اليوم، على أن يتم إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر يوم غد الثلاثاء ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن الأربعاء فيما سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع الخميس المقبل.