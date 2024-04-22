الامارات | تعويض طلبة متضررين بالمنطقة الشرقية عن الكتب والحواسيب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمرت المدارس الحكومية والخاصة في مدينة كلباء التابعة للشارقة في تفعيل منظومة «التعلم عن بُعد»، نظراً لتراكم مياه الأمطار في محيطها وعلى الطرق الداخلية والرئيسة المؤدية لها، نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدها المنطقة بعد المنخفض الجوي الذي مرت به الدولة، في الوقت نفسه انتظم طلبة المدارس الحكومية والخاصة بجميع مراحلها التعليمية في إمارة الفجيرة ومدينة خورفكان حضورياً.

وقامت إدارات المدارس الحكومية في المنطقة الشرقية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحديد عدد الطلاب، الذين فقدوا كتبهم الدراسية وأجهزة الحواسيب الوزارية بسبب تأثير الأمطار الغزيرة، وتهدف هذه الجهود إلى تقديم الدعم اللازم للطلاب المتضررين وتوفير الإمكانات التعليمية الأساسية لهم لمواصلة العام الدراسي بكل يسر دون معوقات.

إلى ذلك قالت إدارات مدارس حكومية وخاصة في كلباء، إن استمرار «التعلم عن بُعد» يعتبر مؤقتاً، ويأتي استناداً إلى الاهتمام بسلامة الطلاب والمعلمين والموظفين الإداريين، حيث لاتزال الفرق والآليات مستمرة بإزالة تجمعات مياه الأمطار المتراكمة في المنطقة المحيطة بالمدارس.

وتوقّعت أن يتم استئناف الدوام المدرسي بشكل حضوري في الفصول الدراسية بالمباني المدرسية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إزالة المعوقات وضمان الظروف الآمنة للعودة إلى الحضور اليومي للمدارس.

وأكدت الإدارات، استمرار التواصل مع مؤسسة «مواصلات الإمارات» فرع الساحل الشرقي، لضمان استمرار قرار تحويل نظام التعليم من الحضوري إلى «التعلم عن بُعد»، بهدف الحفاظ على سلامة وصول الطلبة من وإلى المدرسة، وتفادي أي مخاطر قد يتعرضون لها نتيجة تأثيرات الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة.