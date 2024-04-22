الامارات | الإمارات ترفض الإدعاءات الزائفة لمندوب السودان في الأمم المتحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 أبريل 2024

أعربت دولة الإمارات في رسالتها إلى مجلس الأمن، عن رفضها القاطع للإدعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان، فهي إدعاءات لا أساس لها من الصحة.

وقالت: إن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة بعد مرور عام على الصراع، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان.

وأكدت أن الإمارات العربية المتحدة ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وسنواصل العمل مع جميع المعنيين، ودعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.